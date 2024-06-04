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Чирков Агафон Емельянов

Место рождения

поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1789

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Чирков Емельян Афанасьев

Мать: Чиркова (Сморкаловых) Зиновия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Чиркова) Домника Агафонова

Мать ребёнка: Чиркова Матрона

Смерть
После 1789

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