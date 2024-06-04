Чирков Агафон Емельянов
Место рожденияпоч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Чиркова) Домника Агафонова
Мать ребёнка: Чиркова Матрона
Смерть
После 1789