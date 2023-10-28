Макеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1952
Дочь: Макеева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
?.05.1955
Сын: Макеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Макеев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Таштимирова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Кижнякова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно