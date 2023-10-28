Макеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1952

Дочь: Макеева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
?.05.1955

Сын: Макеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Макеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Таштимирова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Кижнякова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Александр Николаевич

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