Истомина (---) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (---) Маремьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Истомин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Истомин Алексей Семёнович

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Истомин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Истомин Алексей Семёнович

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Истомин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Истомин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: --- Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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