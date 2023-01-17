Истомина (---) Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Истомин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Истомин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Истомин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Истомин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Истомин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: --- Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно