Патрушева (Кочурова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева (Кочурова) Ольга Ивановна

Место рождения

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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