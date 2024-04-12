(Живаева) Вера Семеновна
Место рождения
Дата рождения08.08.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1913 ст.
Отец: Марясев Семен Архипович
Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за 1910-1913 год
Бракосочетание
До 1943
Муж: ?
В 1943 г. не живет в семье родителей.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Средняя Азия, СССР
Смерть
Неизвестно