(Живаева) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Живаева) Вера Семеновна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.08.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1913 ст.

Отец: Марясев Семен Архипович

Мать: Живаева Матрена Мироновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за 1910-1913 год
Бракосочетание
До 1943

Муж: ?

В 1943 г. не живет в семье родителей.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Средняя Азия, СССР
Смерть
Неизвестно
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