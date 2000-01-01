Федотовская Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотовская Матрона Федорова

Федотовская Матрона Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Федотовский Иоанн Афанасьев

Отец ребёнка: Федотовский Афанасий Иванович

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Федотовский Евсевий Афанасьев

Отец ребёнка: Федотовский Афанасий Иванович

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федотовская Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Федотовский Афанасий Иванович

Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотовский Афанасий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close