Федотовская Матрона Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Федотовский Иоанн Афанасьев
Отец ребёнка: Федотовский Афанасий Иванович
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1770
Сын: Федотовский Евсевий Афанасьев
Отец ребёнка: Федотовский Афанасий Иванович
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федотовская Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Федотовский Афанасий Иванович
Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно