Иголкина (Исакова) Анастасия Васильевна 04.12.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иголкина (Исакова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1907

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1907

Отец: Исаков Василий Андреевич

Мать: Исакова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно

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