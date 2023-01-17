Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович
Место рожденияс.Горяиново, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслихов Егор
Мать: не указана
с.Горяиново, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Сын: Маслихов Игнат Аникандрович
Мать ребёнка: Маслихова Матрена
Рождение ребёнка
08.04.1880
Дочь: Никулина Анна Аникандровна
Мать ребёнка: Маслихова Матрена
д.Плоское в то время была на территории Землянского уезда Воронежской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Евдокия Аникандровна
Мать ребёнка: Маслихова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслихов Алексей Аникандрович
Мать ребёнка: Маслихова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслихов Иван Аникандрович
Мать ребёнка: Маслихова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслихов Иван Аникандрович
Мать ребёнка: Маслихова Матрена
Смерть
Неизвестно