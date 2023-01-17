Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

avatar

Место рождения

с.Горяиново, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслихов Егор

Мать: не указана

с.Горяиново, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Маслихов Игнат Аникандрович

Мать ребёнка: Маслихова Матрена

Рождение ребёнка
08.04.1880

Дочь: Никулина Анна Аникандровна

Мать ребёнка: Маслихова Матрена

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
д.Плоское в то время была на территории Землянского уезда Воронежской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Евдокия Аникандровна

Мать ребёнка: Маслихова Матрена

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслихов Алексей Аникандрович

Мать ребёнка: Маслихова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслихов Иван Аникандрович

Мать ребёнка: Маслихова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслихов Иван Аникандрович

Мать ребёнка: Маслихова Матрена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close