Долгих Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Долгих Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Долгих Степан Васильевич

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Долгих Павел Васильевич

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долгих Александр Васильевич

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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