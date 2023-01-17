Долгих Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Долгих Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Долгих Александр Васильевич
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область