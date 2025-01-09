Савин Поликарп Леонтьевич Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Савин Поликарп Леонтьевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1849, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Между 1899 и 1917, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Отец
Савин Леонтий ФерапонтовичОколо 1824 г.р.
Мать
Савина Мария АникеевнаОколо 1825 г.р.
Дети
Савин Яков ПоликарповичОколо 1867 г.р.
Савин Николай Поликарпович1872 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Савин Леонтий Ферапонтович

Мать: Савина Мария Аникеевна

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Савин Яков Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1872

Сын: Савин Николай Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

В переписи 1917 года указан возраст 48 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Авдеева (Савина) Марфа Поликарповна

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

В переписи 1917 года указано «41 год». | В метрической книге 1896 года указано, что в брак вступила в возрасте 22 лет.

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Савин Платон Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

В переписи 1917 года указан возраст «42 года». | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 75

Место жительства
1885
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 3, Опись 1, Дело 642

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Савин Авил Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

В переписи 1917 года указан возраст 50 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 79

Смерть
Между 1899 и 1917
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

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