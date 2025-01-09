Савин Поликарп Леонтьевич
мужской, родился Около 1849, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Между 1899 и 1917, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
ОтецСавин Леонтий ФерапонтовичОколо 1824 г.р.
МатьСавина Мария АникеевнаОколо 1825 г.р.
Дети
Савин Яков ПоликарповичОколо 1867 г.р.
Савин Николай Поликарпович1872 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Савин Леонтий Ферапонтович
Мать: Савина Мария Аникеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Савин Николай Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Авдеева (Савина) Марфа Поликарповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Савин Платон Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1885
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1899 и 1917