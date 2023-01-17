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Ксенофонтов Иван Степанович

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Место рождения

Богоявленский посад Костромской губернии

Дата рождения

06.04.1817

Дата смерти

01.01.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявленский посад Костромской губернии
Место жительства
С 1817
Богоявленский посад Костромской губернии
Место жительства
С 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1855 по 1862
г. Рим, Италия
Место жительства
С 1862 по 1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.01.1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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