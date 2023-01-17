Ксенофонтов Иван Степанович
Место рожденияБогоявленский посад Костромской губернии
Дата рождения06.04.1817
Дата смерти01.01.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Богоявленский посад Костромской губернии
Место жительства
С 1817
Богоявленский посад Костромской губернии
Место жительства
С 1841
Место жительства
С 1855 по 1862
г. Рим, Италия
Место жительства
С 1862 по 1876
Смерть
01.01.1876