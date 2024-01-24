Кононов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Кононов Василий Сергеевич

Мать: не указана

Смерть
1954
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