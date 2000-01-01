Ковальчук Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Алёна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Ковальчук Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Владимир Михайлович

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