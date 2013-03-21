Лисков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1940

Дата смерти

21.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940

Отец: Лисков Пётр

Мать: Лискова Наталья

Рождение ребёнка
15.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Навои
Работа или профессия
Неизвестно
г. Навои
Машинист экскаватора | НУС УМ
Смерть
21.03.2013
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Инсульт
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