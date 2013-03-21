Лисков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1940
Дата смерти21.03.2013
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940
Отец: Лисков Пётр
Мать: Лискова Наталья
Рождение ребёнка
15.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Навои
Работа или профессия
Неизвестно
г. Навои
Машинист экскаватора | НУС УМ
Смерть
21.03.2013
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Инсульт