Старостина Анна Николаевна
Место рожденияд. Гольево, Московская обл .
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розина (Старостина) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Старостин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Старостина) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Старостин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Старостина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Старостин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Старостин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старостин Василий
Рождение ребёнка
07.01.1905
Дочь: Родина (Старостина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Старостин Василий
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Бубнова (Старостина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Старостин Василий
Рождение ребёнка
15.05.1916
Сын: Старостин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Старостин Василий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Старостин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Старостин Василий
Смерть
1965