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Старостина Анна Николаевна

Место рождения

д. Гольево, Московская обл .

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розина (Старостина) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Старостин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Старостина) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Старостин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Старостина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Старостин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Старостин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Василий

Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Родина (Старостина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Старостин Василий

Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Бубнова (Старостина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Старостин Василий

Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Старостин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Старостин Василий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Старостин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Старостин Василий

Смерть
1965

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