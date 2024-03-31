Савелий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1881
Дочь: Смирнова Елизавета Савельевна
Мать ребёнка: Епистимия Лукоянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Савельева
Мать ребёнка: Епистимия Лукоянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Савельева
Мать ребёнка: Епистимия Лукоянова
Смерть
Неизвестно