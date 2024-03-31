Савелий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Ефимович

Место рождения

Извал, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Извал, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1881

Дочь: Смирнова Елизавета Савельевна

Мать ребёнка: Епистимия Лукоянова

Извал, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Савельева

Мать ребёнка: Епистимия Лукоянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Савельева

Мать ребёнка: Епистимия Лукоянова

Смерть
Неизвестно
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