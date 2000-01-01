(Молоствова) Акулина Иовлиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молоствов Ивлий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан