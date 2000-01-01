(Молоствова) Акулина Иовлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Молоствова) Акулина Иовлиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молоствов Ивлий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

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