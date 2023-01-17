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Гульминия Файзуллина

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.03.1867 ст.

Муж: Жамалетдин Мухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1869 ст.

Дочь: Бибифагиля Жамалетдинова

Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1873 ст.

Сын: Мифтахутдин Жамалетдинов

Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1875 ст.

Дочь: Бибитаифа Жамалетдинова

Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1881 ст.

Сын: Ахметгарей Жамалетдинов

Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1882 ст.

Дочь: Бибифатима Жамалетдинова

Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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