Гульминия Файзуллина
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.03.1867 ст.
Муж: Жамалетдин Мухаметев
Рождение ребёнка
18.09.1869 ст.
Дочь: Бибифагиля Жамалетдинова
Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев
Рождение ребёнка
18.02.1873 ст.
Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев
Рождение ребёнка
26.09.1875 ст.
Дочь: Бибитаифа Жамалетдинова
Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев
Рождение ребёнка
03.01.1881 ст.
Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев
Рождение ребёнка
02.04.1882 ст.
Дочь: Бибифатима Жамалетдинова
Отец ребёнка: Жамалетдин Мухаметев
Смерть
Неизвестно