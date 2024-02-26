Протопопова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Протопопов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Протопопов Прокофий Андреевич
Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Протопопов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич
Смерть
Неизвестно