Протопопова Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Протопопов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Протопопов Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Протопопов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Протопопов Андрей Никитич

Смерть
Неизвестно
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