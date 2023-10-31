Руденко Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.
Дочь: Руденко Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Руденко Анна Павловна
Место жительства
С 1872 ст.
Работа или профессия
1872 ст.
Крестьянин собственник.
Рождение ребёнка
16.08.1879 ст.
Дочь: Руденко Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Руденко Анна Павловна
Военная служба
1879 ст.
Солдат.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руденко Анна Павловна
Смерть
Неизвестно