Кузьмин Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1966
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1966
Отец: Кузьмин Николай
Рождение ребёнка
15.11.1990
Сын: Кузьмин Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1999
Дочь: Захарова Дарья Валерьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
27.04.2005
Сын: Кузьмин Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Николаевна