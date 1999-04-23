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Кузьмин Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1966

Отец: Кузьмин Николай

Мать: Кузьмина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
15.11.1990

Сын: Кузьмин Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1999

Дочь: Захарова Дарья Валерьевна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
27.04.2005

Сын: Кузьмин Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Николаевна

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