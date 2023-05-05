Воронова Надежда Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронова) Аза Михайловна
Отец ребёнка: Воронов Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1935
Дочь: Авенирова Муза Михайловна
Отец ребёнка: Воронов Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно