Воронова Надежда Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Надежда Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воронова) Аза Михайловна

Отец ребёнка: Воронов Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
05.01.1935

Дочь: Авенирова Муза Михайловна

Отец ребёнка: Воронов Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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