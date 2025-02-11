Зенина (Бутырина) Пелагея Ивановна
женский, родилась 1839, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Зенин Василий Николаевич17.02.1843 г.р.
Дети
Зенин Илья Васильевич1854 г.р.
Зенин Фёдор Васильевич05.02.1866 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Зенин Василий Николаевич
Бракосочетание
19.02.1861
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1866
Отец ребёнка: Зенин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1870
Сын: Зенин Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Зенин Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно