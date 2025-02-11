Зенина (Бутырина) Пелагея Ивановна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенина (Бутырина) Пелагея Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1839, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Зенин Василий Николаевич17.02.1843 г.р.
Дети
Зенин Илья Васильевич1854 г.р.
Зенин Фёдор Васильевич05.02.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Зенин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Зенин Василий Николаевич

Бракосочетание
19.02.1861

Муж: Зенин Василий Николаевич

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.02.1866

Сын: Зенин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Зенин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1870

Сын: Зенин Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Зенин Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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