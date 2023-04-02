Морозова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1923
Сын: Морозов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.05.1926
Сын: Морозов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Тимофеевич
село Луковец Луковской волости Череповецкого уезда
Около 100 лет назад село Луковец стояло на высоком берегу реки Шексны. Несмотря на почти тысячелетнюю историю, оно быо затоплено при создании Рыбинского водохранилища.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ида Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно