Морозова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Морозов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.05.1926

Сын: Морозов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Тимофеевич

село Луковец Луковской волости Череповецкого уезда
Около 100 лет назад село Луковец стояло на высоком берегу реки Шексны. Несмотря на почти тысячелетнюю историю, оно быо затоплено при создании Рыбинского водохранилища.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ида Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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