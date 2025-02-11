Rosychuk (Mandryk) Marfta
женский, родилась 04.04.1870, Austria
умерла 22.12.1960, Athabasca, Alberta, Canada
ОтецMandryk ?Неизвестно г.р.
Супруги
Rosychuk Nicola1852 г.р.
Дети
Rosychuk George22.04.1895 г.р.
Rosychuk Harry18.01.1897 г.р.Показать еще 8
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Рождение
04.04.1870
Отец: Mandryk ?
Мать: не указана
Austria
Бракосочетание
1894
Муж: Rosychuk Nicola
Bukovina, Austria
Рождение ребёнка
22.04.1895
Сын: Rosychuk George
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Шипинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
18.01.1897
Сын: Rosychuk Harry
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Шипинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Rosychuk) Annie 1St
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Bukovina, Austria
Рождение ребёнка
14.08.1903
Дочь: Sabulka (Rosychuk) Mary
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Canmore, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
25.07.1904
Дочь: Kachowski (Rosychuk) Annie
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Canmore, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
06.01.1906
Сын: Rosychuk John
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Smoky Lake, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
21.06.1908
Сын: Rosychuk Steve N
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Smoky Lake, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Rosychuk Nick
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Smoky Lake, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Rosychuk) Elisabeth
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Albreda, British Columbia, Canada
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Fotty (Rosychuk) Lucy
Отец ребёнка: Rosychuk Nicola
Smoky Lake, Alberta, Canada
Смерть
22.12.1960
Athabasca, Alberta, Canada
Похороны
1960
Edwand, Alberta, Canada