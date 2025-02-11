Rosychuk (Mandryk) Marfta 04.04.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Rosychuk (Mandryk) Marfta

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.04.1870, Austria

умерла 22.12.1960, Athabasca, Alberta, Canada

Отец
Mandryk ?Неизвестно г.р.
Супруги
Rosychuk Nicola1852 г.р.
Дети
Rosychuk George22.04.1895 г.р.
Rosychuk Harry18.01.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1870

Отец: Mandryk ?

Мать: не указана

Austria

Бракосочетание
1894

Муж: Rosychuk Nicola

Bukovina, Austria

Супруг(-а): Nicola Rosychuk

Рождение ребёнка
22.04.1895

Сын: Rosychuk George

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Шипинцы, Чернівецька область

Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Rosychuk Harry

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Шипинцы, Чернівецька область

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Rosychuk) Annie 1St

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Bukovina, Austria

Рождение ребёнка
14.08.1903

Дочь: Sabulka (Rosychuk) Mary

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Canmore, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Kachowski (Rosychuk) Annie

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Canmore, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Rosychuk John

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
21.06.1908

Сын: Rosychuk Steve N

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Rosychuk Nick

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Smoky Lake, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Rosychuk) Elisabeth

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Albreda, British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Fotty (Rosychuk) Lucy

Отец ребёнка: Rosychuk Nicola

Smoky Lake, Alberta, Canada

Смерть
22.12.1960
Athabasca, Alberta, Canada

Похороны
1960
Edwand, Alberta, Canada

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