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Тотаринов Иван Артемьевич

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Место рождения

д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)

Дата рождения

Вычислено 1687 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687 ст.

Отец: Тотаринов Артемий Степанович

Мать: не указана

д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Тотаринов Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Смерть
Неизвестно
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