Попов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: Попов Дмитрий Иванович
Мать: Сергеевна Васса Попова
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Попов Петр Иванович
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
1828