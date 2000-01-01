Попов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Попов Дмитрий Иванович

Мать: Сергеевна Васса Попова

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Попов Петр Иванович

Мать ребёнка: Матрена

Смерть
1828
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