Морозов Роман
Место рождения
Дата рождения17.06.1910
Дата смерти23.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910
Отец: Морозов Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозова Александра
Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Леонид
Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1933
Дочь: Мартынова (Морозова) Маша
Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Морозова) Анна (Шура)
Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения
Рождение ребёнка
18.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения
Рождение ребёнка
15.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения
Смерть
23.09.1967