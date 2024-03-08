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Морозов Роман

Место рождения

Новоямское, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

17.06.1910

Дата смерти

23.09.1967

Пол

Мужской

Отец

Между 1870 и 1877 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1933 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910

Отец: Морозов Савелий

Мать: Морозова (Параскева) Параскева

Новоямское, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозова Александра

Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Леонид

Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Шведчикова) Ксения

Рождение ребёнка
09.05.1933

Дочь: Мартынова (Морозова) Маша

Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения

Новоямское, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Морозова) Анна (Шура)

Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения

Новоямское, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения

Новоямское, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова (Шведчикова) Ксения

Новоямское, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
23.09.1967
Новоямское, Севский муниципальный район, Брянская область

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