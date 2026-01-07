Болотов Филип Петрович
мужской, родился 1833, Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецБолотов ПетрНеизвестно г.р.
МатьБолотова Марья ФедоровнаОколо 1798 г.р.
Супруги
Болотова Стефанида Тимофеевна1833 г.р.
Дети
Болотова Евдокия Филиповна22.02.1858 г.р.
(Болотова) Анастасия ФилиповнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Болотов Петр
Мать: Болотова Марья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болотова) Анастасия Филиповна
Мать ребёнка: Болотова Стефанида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1858
Дочь: Болотова Евдокия Филиповна
Мать ребёнка: Болотова Стефанида Тимофеевна
Смерть
Неизвестно