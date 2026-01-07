Болотов Филип Петрович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Болотов Филип Петрович

Автор
ИВ
Васильева (арабкина) И.

мужской, родился 1833, Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Болотов ПетрНеизвестно г.р.
Мать
Болотова Марья ФедоровнаОколо 1798 г.р.
Супруги
Болотова Стефанида Тимофеевна1833 г.р.
Дети
Болотова Евдокия Филиповна22.02.1858 г.р.
(Болотова) Анастасия ФилиповнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Болотов Петр

Мать: Болотова Марья Федоровна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болотова) Анастасия Филиповна

Мать ребёнка: Болотова Стефанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Стефанида Тимофеевна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Рождение ребёнка
22.02.1858

Дочь: Болотова Евдокия Филиповна

Мать ребёнка: Болотова Стефанида Тимофеевна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.