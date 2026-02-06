Ворошилов Борис Иванов Около 1670 — найти родственников по фамилии на Familio

Ворошилов Борис Иванов

Автор
МР
Романова М.

мужской, родился Около 1670, Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

умер До 1739, Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Супруги
Ворошилова Анисья Иванова1677 г.р.
Дети
Ворошилов Федор Борисов1712 г.р.
Степанида Борисова1712 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Откуда пришли или жили здесь раньше?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошилова Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Степанида Борисова

Мать ребёнка: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
1712

Сын: Ворошилов Федор Борисов

Мать ребёнка: Ворошилова Анисья Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

НП ?

Рождение ребёнка
1717

Сын: Ворошилов Михаил Борисов

Мать ребёнка: Ворошилова Анисья Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

НП ?

Рождение ребёнка
1719

Сын: Ворошилов Петр Борисов

Мать ребёнка: Ворошилова Анисья Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

НП ?

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Агафья Борисова

Мать ребёнка: Ворошилова Анисья Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

НП ?

Смерть
До 1739
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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