Ворошилов Борис Иванов
мужской, родился Около 1670, Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
умер До 1739, Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Супруги
Ворошилова Анисья Иванова1677 г.р.
Дети
Ворошилов Федор Борисов1712 г.р.
Степанида Борисова1712 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Степанида Борисова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Ворошилова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Ворошилова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Ворошилова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Агафья Борисова
Мать ребёнка: Ворошилова Анисья Иванова
Смерть
До 1739
Откуда пришли или жили здесь раньше?