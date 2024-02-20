Дмитриева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дмитриев Константин

Отец ребёнка: Дмитриев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Дмитриев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Нарыжных Валентина

Отец ребёнка: Дмитриев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Пётр Иванович

Смерть
1994
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