Коротков Сильвестр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Сильвестровна
Мать ребёнка: Короткова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Сильвестровна
Мать ребёнка: Короткова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Короткова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Сильвестровна
Мать ребёнка: Короткова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно