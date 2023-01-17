Таранухина (Симонова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранухина (Симонова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

14.03.1902

Дата смерти

02.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902

Отец: Симонов Иван

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Таранухин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Таранухин Филипп Кириллович

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таранухин Николай Филипович

Отец ребёнка: Таранухин Филипп Кириллович

Смерть
02.03.1989
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