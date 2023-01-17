Таранухина (Симонова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1902
Дата смерти02.03.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902
Отец: Симонов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Таранухин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Таранухин Филипп Кириллович
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таранухин Николай Филипович
Отец ребёнка: Таранухин Филипп Кириллович
Смерть
02.03.1989