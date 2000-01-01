Карпов Павел Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Павел Ерофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Ирина

Смерть
Неизвестно
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