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Кобельков Иван Яковлев

Место рождения

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.06.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1868

Отец: Кобельков Яков Гаврилов

Мать: Кобелькова Акулина Васильева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1888

Сын: Кобельков Феодор Иванов

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1889

Дочь: (Кобелькова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1892

Дочь: (Кобелькова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1893

Сын: Кобельков Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1896

Сын: Кобельков Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1896

Дочь: (Кобелькова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Кобельков Василий Иванов

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1901

Сын: Кобельков Василий Иванов

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: (Кобелькова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1907

Сын: Кобельков Александр Иванович

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Кобелькова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Кобельков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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