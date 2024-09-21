Кобельков Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения18.06.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Дочь: (Кобелькова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Дочь: (Кобелькова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Дочь: (Кобелькова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Дочь: (Кобелькова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Сын: Кобельков Александр Иванович
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Дочь: Кобелькова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова
Сын: Кобельков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Кобелькова (Мантрова) Домникия Егорова