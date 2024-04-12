Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Сергей Саввич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиОколо 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Гавриил Сергеевич
Мать ребёнка: Фуноту Мария
Бракосочетание
До 1803
Жена: Фуноту Мария
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Фуноту Мария
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Фуноту Мария
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Фуноту Мария
Рождение ребёнка
1813
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Фуноту Мария
Запись о смерти 71 год,м/к 1882г.лист-88,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Фуноту Мария
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Фуноту Мария
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: София Сергеевна
Мать ребёнка: Фуноту Мария
Смерть
Около 1844
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно