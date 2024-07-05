Тройницкий Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
24.08.1723 ст.
Отец: Тройницкий Павел
Мать: Мария Светайловна
В МК имеется запись по приходу, где были рожденые остальные дети Павла Тройницкого. "У пана Павла Тронецкого и жены его Марии сын Петр..."
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красовская (Тройницкая) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворникова (Тройницкая) Варвара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Внуковская (Тройницкая) Надежда Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тройницкий Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бразоль (Тройницкая) Ирина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
До 1753
Войсковой канцелярист. Литература (здесь и далее): Модзалевский В.Л., "Малороссийский Родословник", т.5, ч.1 Тройницкий С.Н. "Краткая родословная дворян Тройницких", СПБ,1911
Работа или профессия
С 1753 по 1764 ст.
Сотник Белицкий.
Получение воинского звания/чина
1768
Днепр, Дніпропетровська область
Земский комисар при Еатеринославской провинциальной канцелярии
Получение воинского звания/чина
1768 ст.
Ротмистр
Получение воинского звания/чина
Между 1769 и 1786 ст.
Кобеляки, Полтавська область
Капитан Днепровского пикинерного полка. Днепровский пикинёрный полк — поселенный конный полк Российской армии, вооружённый пиками, сформированный из казачьих и пандурских балканских полков. Пикинёрн... Показать все
Получение воинского звания/чина
04.04.1786 ст.
Переименован из капитана в надворные советники
Смерть
Неизвестно