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Михайла Никитин (Ович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Никита Иванов (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Ирина Михайлова (Вна)

Мать ребёнка: Ненила Лукьянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Максим Михайлов (Ич)

Мать ребёнка: Ненила Лукьянова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Марфа Михайлова (Вна)

Мать ребёнка: Ненила Лукьянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Евстигней Михайлов (Ич)

Мать ребёнка: Ненила Лукьянова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Лукьянова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1767
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