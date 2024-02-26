Михайла Никитин (Ович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Никита Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Ирина Михайлова (Вна)
Мать ребёнка: Ненила Лукьянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Максим Михайлов (Ич)
Мать ребёнка: Ненила Лукьянова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Марфа Михайлова (Вна)
Мать ребёнка: Ненила Лукьянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Ненила Лукьянова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Лукьянова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1767