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Омельчук Владимир Сергеевич

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

22.12.1942

Дата смерти

20.08.2013

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1942

Отец: Омельчук Сергей Михайлович

Мать: Омельчук (Черкасская) Клавдия Ананьевна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
Смерть
20.08.2013
Харьков, Харківська область

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