Омельчук Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1942
Дата смерти20.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.08.2013