Сухих Панфилий Федорович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Сухих Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Сухих Авдотья
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Сухих Авдотья
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Сухих Авдотья
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1808
Мать ребёнка: Сухих Авдотья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сухих Григорий Панфилович
Мать ребёнка: Сухих Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Авдотья
Смерть
Неизвестно