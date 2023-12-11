Максимов Николай
Место рождениядеревня Чернашевка Аткарского района Саратовской области
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
деревня Чернашевка Аткарского района Саратовской области
Рождение ребёнка
28.06.1963
Дочь: Смирнова Ольга
Мать ребёнка: Максимова Маргарита
Бракосочетание
17.06.1966
Жена: Максимова Маргарита
Озерное, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Озерский сельсовет
Смерть
Неизвестно