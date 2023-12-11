Максимов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Николай

Место рождения

деревня Чернашевка Аткарского района Саратовской области

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Чернашевка Аткарского района Саратовской области
Рождение ребёнка
28.06.1963

Дочь: Смирнова Ольга

Мать ребёнка: Максимова Маргарита

Бракосочетание
17.06.1966

Жена: Максимова Маргарита

Озерное, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Озерский сельсовет
Смерть
Неизвестно
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