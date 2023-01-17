Сторожевская (Логвинова) Александра Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Логвинов Тимофей Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1862 ст.
Дочь: Сторожевская Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Сторожевский Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.
Сын: Сторожевский Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Сторожевский Семён Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно