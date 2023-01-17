Сторожевская (Логвинова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожевская (Логвинова) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Логвинов Тимофей Герасимович

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1862 ст.

Дочь: Сторожевская Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Сторожевский Семён Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.

Сын: Сторожевский Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Сторожевский Семён Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сторожевский Семён Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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