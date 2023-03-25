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Полянская Александра Степановна

Место рождения

с. Солдатских Хуторов Кирсановского уезда

Дата рождения

Около 1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Солдатских Хуторов Кирсановского уезда
Бракосочетание
23.10.1896 ст.

Муж: Боклыков Роман Евстихиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: Афонасий Евтихиев Боклыков Дмитрий Петрв Романов По невесте: Солдатского хутора Григорий Степанов и Василий Поликарпов Мотыцын?
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Боклыков Роман Евстихиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники с. Серединовки Федор Евтихиев Боклыков девица Анна Павлова Романова (Мать с отчеством Дмитриевна. Поменялось как и у Агрипины Стефановны Полянской (Поликарповой) )
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