Сергеева (Прокопьева) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Прокопьева) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1968

Муж: Сергеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сергеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Сергеев Александр Иванович

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