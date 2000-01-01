Сергеева (Прокопьева) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сергеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Сергеев Александр Иванович