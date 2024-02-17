Онуфриади Георгий Георгиевич
Место рожденияп. Гантиади Абхазская АССР Грузинская ССР
Дата рождения18.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1958
п. Гантиади Абхазская АССР Грузинская ССР
Рождение ребёнка
12.11.1995
Сын: Онуфриади Анастас Георгиевич
Мать ребёнка: Попандопуло-Онуфриади Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онуфриади Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Попандопуло-Онуфриади Ирина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно