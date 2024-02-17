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Онуфриади Георгий Георгиевич

Место рождения

п. Гантиади Абхазская АССР Грузинская ССР

Дата рождения

18.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1958

Отец: Онуфриади Георгий Данилович

Мать: Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна

п. Гантиади Абхазская АССР Грузинская ССР
Рождение ребёнка
12.11.1995

Сын: Онуфриади Анастас Георгиевич

Мать ребёнка: Попандопуло-Онуфриади Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онуфриади Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Попандопуло-Онуфриади Ирина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попандопуло-Онуфриади Ирина Георгиевна

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