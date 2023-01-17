Ковалёв Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёв Андрей Ефимович

Ковалёв Андрей Ефимович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1915
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1949 по 1951
Австрия
Место жительства
С 1951 по 1965
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1965 по 1970
Финляндия
Место жительства
С 1970
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close