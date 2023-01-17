Ковалёв Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1949 по 1951
Австрия
Место жительства
С 1951 по 1965
Место жительства
С 1965 по 1970
Финляндия
Место жительства
С 1970
Смерть
Неизвестно