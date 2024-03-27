Фетисов Андрей
Место рожденияПензенская обл., Мало-Сердобинский р-н, с. Колемасс
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Фетисов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1897
Дочь: Самонова (Фетисова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.11.1900
Сын: Фетисов Роман
Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Фетисов Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Фетисова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Рыбкина (Фетисова) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно