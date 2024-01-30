Демчук (Гончарук) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1924
Дата смерти2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1924
Рождение ребёнка
14.09.1943
Дочь: Фаюра Галина Александровна
Отец ребёнка: Гончарук Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончарук Виктор Александрович
Отец ребёнка: Гончарук Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончарук Александр
Смерть
2011