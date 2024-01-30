Демчук (Гончарук) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчук (Гончарук) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1924

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1924

Отец: Демчук Степан Кириллович

Мать: Демчук Параска Гавриловна

Рождение ребёнка
14.09.1943

Дочь: Фаюра Галина Александровна

Отец ребёнка: Гончарук Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончарук Александр Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончарук Виктор Александрович

Отец ребёнка: Гончарук Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончарук Александр

Смерть
2011
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