Гордеев Владимир Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Владимир Романович

Гордеев Владимир Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2016

Отец: не указан

Мать: Фефелова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close