Агафонников Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения03.12.1881
Дата смерти14.10.1937
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Агафонников Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Агафонников Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Рождение ребёнка
1922
Сын: Агафонников Николай Александрович
Мать ребёнка: Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна
Смерть
14.10.1937