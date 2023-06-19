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Агафонников Александр Владимирович

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Место рождения

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.12.1881

Дата смерти

14.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1881

Отец: Агафонников Владимир Яковлевич

Мать: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Агафонников Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Агафонников Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Агафонников Ермингельд Александрович

Мать ребёнка: Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Агафонников Николай Александрович

Мать ребёнка: Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна

Смерть
14.10.1937

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